НАТО сослалась на иммунитет по иску о применении альянсом обедненного урана в Сербии — адвокат

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Североатлантический альянс ответил на иски сербских военнослужащих, заболевших раком из-за применения его силами в 1999 году обедненного урана. Как сообщил корр. ТАСС в субботу адвокат пострадавших Срджан Алексич, НАТО сослалась на иммунитет к ответственности за военные преступления.

«Да, совершенно точно, я получил ответ. НАТО ссылается на иммунитет и считает, что не отвечает за военные преступления», — рассказал адвокат.

По словам Алексича, ответ альянса, которого ждали много месяцев, дает возможность команде защиты начать процесс против него. В процессе примут участие итальянский адвокат Анджело Тарталья, член международной группы адвокатов, которая борется за права сербов — жертв агрессии НАТО, а также итальянский медицинский эксперт Рита Чели, которая работала в команде по защите итальянских солдат, пострадавших от последствий воздействия обедненного урана.

С января 2020 года Алексич подал три иска против НАТО от имени бывших и действующих югославских и сербских военных. Они идентичны 500 искам итальянских солдат, находившихся в 1999 году в Косове и Метохии, из которых более 200 были удовлетворены, военнослужащим возместило материальный ущерб Министерство обороны Италии. Как ранее заявил ТАСС Тарталья, иски сербов, пострадавших в 1999 году от бомбардировок снарядами с обедненным ураном, могут нанести серьезный удар Североатлантическому альянсу. По словам Тартальи, военному блоку также придется выплатить около 6 млрд евро морального ущерба.

Аналогичные процессы проходят в Великобритании, Германии, Нидерландах и Турции. Первое похожее дело во Франции в 2021 году завершилось победой истца.

В настоящий момент адвокатская контора Алексича готовит к подаче еще более 2,5 тыс. исков от лица военных и полицейских. Юристы намерены добиваться возмещения морального ущерба для пострадавших граждан Сербии в размере от 100 тыс. евро.