0
0
100
НОВОСТИ

НАТО сослалась на иммунитет по иску о применении альянсом обедненного урана в Сербии — адвокат

20:30 28.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Североатлантический альянс ответил на иски сербских военнослужащих, заболевших раком из-за применения его силами в 1999 году обедненного урана. Как сообщил корр. ТАСС в субботу адвокат пострадавших Срджан Алексич, НАТО сослалась на иммунитет к ответственности за военные преступления.

«Да, совершенно точно, я получил ответ. НАТО ссылается на иммунитет и считает, что не отвечает за военные преступления», — рассказал адвокат.

По словам Алексича, ответ альянса, которого ждали много месяцев, дает возможность команде защиты начать процесс против него. В процессе примут участие итальянский адвокат Анджело Тарталья, член международной группы адвокатов, которая борется за права сербов — жертв агрессии НАТО, а также итальянский медицинский эксперт Рита Чели, которая работала в команде по защите итальянских солдат, пострадавших от последствий воздействия обедненного урана.

С января 2020 года Алексич подал три иска против НАТО от имени бывших и действующих югославских и сербских военных. Они идентичны 500 искам итальянских солдат, находившихся в 1999 году в Косове и Метохии, из которых более 200 были удовлетворены, военнослужащим возместило материальный ущерб Министерство обороны Италии. Как ранее заявил ТАСС Тарталья, иски сербов, пострадавших в 1999 году от бомбардировок снарядами с обедненным ураном, могут нанести серьезный удар Североатлантическому альянсу. По словам Тартальи, военному блоку также придется выплатить около 6 млрд евро морального ущерба.

Аналогичные процессы проходят в Великобритании, Германии, Нидерландах и Турции. Первое похожее дело во Франции в 2021 году завершилось победой истца.

В настоящий момент адвокатская контора Алексича готовит к подаче еще более 2,5 тыс. исков от лица военных и полицейских. Юристы намерены добиваться возмещения морального ущерба для пострадавших граждан Сербии в размере от 100 тыс. евро.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:00 28.05.2022
Единственную дорогу в мурманскую Териберку заблокировал оползень
0
69
20:00 28.05.2022
Российское зерно можно обменять в Египте на вертолетоносцы - депутат
0
175
19:30 28.05.2022
В РФ сейчас не хватает средств на ядерный буксир «Зевс» — Рогозин
0
235
19:00 28.05.2022
Крымская епархия остается под омофором Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
0
218
18:30 28.05.2022
Порошенко во второй раз отказали в выезде с Украины — СМИ
0
277
18:00 28.05.2022
Байден и Зеленский могут войти в историю как устроившие голодомор на планете — Володин
0
307
17:30 28.05.2022
Медведев призвал ужесточить ответственность для иноагентов
0
348
17:00 28.05.2022
Макрон и Шольц призвали Путина освободить военнопленных, вышедших с «Азовстали» — АФП
0
434
16:00 28.05.2022
Путин в беседе с Макроном и Шольцем подтвердил готовность к переговорам с Украиной
0
486
15:00 28.05.2022
РПЦ нацелена на сохранение единства с УПЦ — митрополит Иларион
0
502

Возврат к списку