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НОВОСТИ

На финал Кубка России по футболу проданы все билеты

12:35 29.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все билеты на финальный матч Бетсити — Кубка России по футболу между московским клубами «Спартак» и «Динамо» в «Лужниках» проданы. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

«Все билеты на матч „Спартак“ — „Динамо“ в финале Кубка России проданы, — говорится в сообщении. — Для болельщиков „Спартака“ была доступна трибуна B. Активные болельщики „Динамо“ займут места на трибуне D».

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