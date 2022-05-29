На финал Кубка России по футболу проданы все билеты

12:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все билеты на финальный матч Бетсити — Кубка России по футболу между московским клубами «Спартак» и «Динамо» в «Лужниках» проданы. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).



«Все билеты на матч „Спартак“ — „Динамо“ в финале Кубка России проданы, — говорится в сообщении. — Для болельщиков „Спартака“ была доступна трибуна B. Активные болельщики „Динамо“ займут места на трибуне D».



