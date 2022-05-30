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При обстреле Донецка могло применяться тяжелое вооружение, поставленное США — мэр

13:05 30.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские силовики могли применять поставленное американской стороной тяжелое вооружение при обстреле Донецка. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в эфире Первого канала.

«Сегодня, буквально 15 минут назад, обстрелу подвергся самый центр города Донецк, это в ста метрах от нашего здания. И [были] попадания прямые в школы. <…> Работает тяжелая артиллерия, есть такие предположения, что это новая американская поставка», — сказал он.

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