При обстреле Донецка могло применяться тяжелое вооружение, поставленное США — мэр

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские силовики могли применять поставленное американской стороной тяжелое вооружение при обстреле Донецка. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в эфире Первого канала.

«Сегодня, буквально 15 минут назад, обстрелу подвергся самый центр города Донецк, это в ста метрах от нашего здания. И [были] попадания прямые в школы. <…> Работает тяжелая артиллерия, есть такие предположения, что это новая американская поставка», — сказал он.