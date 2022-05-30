Посольство Дании в Москве приостанавливает прием заявлений на визы и вид на жительство

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посольство Дании в Москве приостанавливает прием заявлений на территории РФ на получение краткосрочных виз и видов на жительство в королевство.

«До дальнейшего уведомления посольство Королевства Дании в Москве приостанавливает процесс приема заявлений на территории Российской Федерации на получение краткосрочных виз и видов на жительство в Данию, кроме официальных визитов», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте посольства.