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Посольство Дании в Москве приостанавливает прием заявлений на визы и вид на жительство

15:12 30.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посольство Дании в Москве приостанавливает прием заявлений на территории РФ на получение краткосрочных виз и видов на жительство в королевство.

«До дальнейшего уведомления посольство Королевства Дании в Москве приостанавливает процесс приема заявлений на территории Российской Федерации на получение краткосрочных виз и видов на жительство в Данию, кроме официальных визитов», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте посольства.

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