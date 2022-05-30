Темпы спада экономики РФ в 2022 г. будут гораздо ниже, чем прогнозировалось — Силуанов

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр финансов РФ Антон Силуанов ожидает, что темпы спада российской экономики в текущем году будут гораздо ниже, чем прогнозировалось ранее. Об этом он заявил в интервью телеканалу CGTN.

«Все, что делает сейчас правительство, все, что сделано за последние три месяца, позволяет нам говорить о том, что темпы спада экономики будут ниже, чем мы прогнозировали», — сказал Силуанов.