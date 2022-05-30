0
0
131
НОВОСТИ

Темпы спада экономики РФ в 2022 г. будут гораздо ниже, чем прогнозировалось — Силуанов

16:32 30.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр финансов РФ Антон Силуанов ожидает, что темпы спада российской экономики в текущем году будут гораздо ниже, чем прогнозировалось ранее. Об этом он заявил в интервью телеканалу CGTN.

«Все, что делает сейчас правительство, все, что сделано за последние три месяца, позволяет нам говорить о том, что темпы спада экономики будут ниже, чем мы прогнозировали», — сказал Силуанов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:32 30.05.2022
ЕС не ввел эмбарго на нефть из РФ из-за безответственной позиции ЕК — Орбан
0
45
17:12 30.05.2022
США не будут отправлять Киеву ракеты, позволяющие наносить удары по территории РФ — Байден
0
108
17:00 30.05.2022
В ЮФО предотвращено 11 терактов, в том числе четыре — по «керченскому» сценарию
0
109
16:12 30.05.2022
Минобороны РФ сообщило об уничтожении на Украине позиции гаубиц итальянского производства
0
188
16:00 30.05.2022
В Запорожской области созданы органы, принимающие заявления на паспорт РФ
0
195
15:32 30.05.2022
Польша перестала поставлять Украине топливо бесплатно — министр
0
259
15:15 30.05.2022
Андрей Воробьев сообщил о повышении размера социальных выплат в Московской области
0
237
15:12 30.05.2022
Посольство Дании в Москве приостанавливает прием заявлений на визы и вид на жительство
0
221
15:00 30.05.2022
Польша причастна к затягиванию кризиса на Украине — посол РФ в Варшаве
0
245
14:38 30.05.2022
Сбербанк снизил ставки по ипотеке на индивидуальное жилищное строительство
0
267

Возврат к списку