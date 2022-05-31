В России создана Комиссия по этике в сфере искусственного интеллекта

18:47

В России появился единый орган по развитию этического регулирования технологий искусственного интеллекта (ИИ) – Комиссия по этике в сфере ИИ. Она была создана на общем собрании уполномоченных по этике в сфере ИИ и подписантов Кодекса этики в сфере ИИ 30 мая 2022 года.

Комиссия является координационным органом, обеспечивающим взаимодействие подписантов Кодекса для его реализации. Среди них уже более четырех десятков крупнейших российских разработчиков в сфере ИИ, ведущих научно-образовательных учреждений, представителей институтов развития, некоммерческих организаций и гражданского общества. Также Комиссия станет площадкой для обмена опытом по вопросам, связанным с этикой искусственного интеллекта.

В Национальную комиссию по этике в сфере ИИ были избраны директор по развитию технологий ИИ Яндекса Александр Крайнов, руководитель Группы регуляторной поддержки МТС Елена Сурагина, ректор Университета «Иннополис» Александр Тормасов, вице-президент по планированию и развитию Фонда «Сколково» Сергей Израйлит, руководитель направления «Цифровое развитие» ЦСР Александр Малахов, директор Центра ИИ МГИМО Анна Абрамова, эксперт по вопросам международного регулирования ИИ и сквозных технологий в офисе Ректора Сколтеха Юрий Цветков, заведующий отделом информационных систем Университета ИТМО Дарья Чирва, а также профессор, д.т.н., директор Центра «Технологии искусственного интеллекта» МГТУ им. Н.Э. Баумана Владимир Нелюб.

Председателем Комиссии избран управляющий директор Центра регулирования ИИ Сбербанка, руководитель рабочей группы «Нормативное регулирование» Альянса в сфере ИИ Андрей Незнамов.

В рамках Комиссии созданы три рабочие группы, в состав которых войдут представители бизнес-сообщества, науки, государственных органов и иных заинтересованных сторон. В ведении групп – разработка методики оценки рисков и гуманитарного воздействия систем ИИ, сбор лучших практик решения этических вопросов при использовании искусственного интеллекта, а также разработка критериев, по которым комиссия сможет оценивать соответствие подписантов требованиям Кодекса. Все заявки на присоединение к Национальному кодексу этики в сфере ИИ теперь будут рассматриваться Комиссией. Альянс в сфере ИИ возьмет на себя роль ее секретариата.

Кодекс этики в сфере ИИ был разработан в прошлом году на площадке Альянса в сфере искусственного интеллекта совместно с представителями академического сообщества при поддержке Минэкономразвития РФ и Аналитического центра при правительстве РФ. Одними из первых документ подписали Сбер, Яндекс, МТС, VK, «Газпром нефть» и Российский фонд прямых инвестиций, а также другие ведущие компании и научно-исследовательские организации.

«По мере того, как машинное обучение проникает во все новые технологические сферы, оно оказывает растущее влияние на жизнь людей, – отмечает Андрей Незнамов. – Участникам рынка и государству требуется быстро находить современные подходы к регулированию искусственного интеллекта с этической точки зрения, чтобы обеспечить его беспристрастное и честное по отношению к конечному пользователю применение. И мы рады, что России удалось стать одним из лидеров в области так называемого «мягкого права», разработав не только Кодекс, но и инструменты, контролирующие его соблюдение».

«Прикладные продукты на основе технологий глубокого обучения и искусственного интеллекта распространяются все шире и уже стали неотъемлемой частью бизнеса и повседневного быта. Это накладывает ответственность на разработчиков решений, которые начинали с сугубо фундаментальных научных изысканий или создания «игрушечных» прототипов. В части промышленной эксплуатации технологий вопросы этики тоже выходят на передний план, – считает ректор Университета «Иннополис» Александр Тормасов. – Следование участников рынка искусственного интеллекта положениям Кодекса этики при эксплуатации технологий позволит сохранять автономию и свободу воли человека, обеспечит отсутствие дискриминации и соответствие внедряемых решений законодательству, а также упростит управление рисками и оценку гуманитарного воздействия технологий искусственного интеллекта».

Альянс в сфере искусственного интеллекта объединяет ведущие технологические компании для совместного развития их компетенций и ускоренного внедрения ИИ в образовании, научных исследованиях и в практической деятельности бизнеса. Компании-участницы Альянса – Сбер, «Газпром нефть», Яндекс, VK, МТС и РФПИ. Миссия Альянса – быть центром развития ИИ в России и обеспечивать технологическое лидерство нашей страны и компаний Альянса на глобальном технологическом рынке.