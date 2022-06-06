0
0
76
НОВОСТИ

Британские консерваторы проведут 6 июня голосование о доверии Джонсону

11:00 06.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты правящей в Великобритании Консервативной партии проведут в понедельник голосование о доверии лидеру партии и премьер-министру Великобритании Борису Джонсону. Об этом объявил в понедельник глава Комитета 1922 Грэм Брейди, объединяющего рядовых, не входящих в правительство депутатов-консерваторов. Он имеет право запустить процедуру, если 15% от всех тори в Палате общин (54) официально потребуют от лидера покинуть свой пост, что и произошло.

«Порог в 15% [депутатов], желающих организовать вотум доверия в отношении лидера партии, был преодолен. В соответствии с правилами, голосование пройдет между 18:00 и 20:00 (20:00- 22:00 мск — прим. ТАСС) сегодня, 6 июня», — говорится в заявлении Брейди. «Все голоса будут подсчитаны немедленно после этого», — сказал глава комитета, добавив, что о времени объявления итогового результата будет сообщено позднее.

Чтобы сохранить свой пост Джонсону понадобится поддержка простого большинства коллег по партии (180 и более), после чего он будет защищен от повторения аналогичного демарша в течение как минимум года. В случае поражения главы правительства партию ждут новые выборы лидера, на что отводится три месяца.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:25 06.06.2022
СберСпасибо и СберМаркет запустили акцию «На дачу с бонусами»
0
11
11:20 06.06.2022
ВС Канады понесут тяжелую ответственность при повторении провокаций — Минобороны КНР
0
38
11:05 06.06.2022
Мирный житель погиб в результате обстрела ВСУ в Донецке
0
69
10:37 06.06.2022
Сбер на Экспертном совете Комитета Госдумы по финансовому рынку рассказал о мерах по развитию зеленого финансирования
0
118
10:32 06.06.2022
Финский контрразведчик удивился реакции России на планы его страны по вступлению в НАТО
0
140
10:30 06.06.2022
Решение СберБизнес.Сфера услуг стало доступным для салонов красоты по всей России
0
127
10:20 06.06.2022
Военные РФ приступили к обучению 500 специалистов для армии Таджикистана
0
135
10:05 06.06.2022
Госдума рассмотрит проект о неисполнении решений ЕСПЧ на этой неделе — Володин
0
184
10:00 06.06.2022
Мост и территория сахарного завода повреждены при обстреле поселка в Курской области
0
202
09:32 06.06.2022
Южная Корея и США провели пуски баллистических ракет в Японское море
0
189

Возврат к списку