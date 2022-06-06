Британские консерваторы проведут 6 июня голосование о доверии Джонсону
11:00 06.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Депутаты правящей в Великобритании Консервативной партии проведут в понедельник голосование о доверии лидеру партии и премьер-министру Великобритании Борису Джонсону. Об этом объявил в понедельник глава Комитета 1922 Грэм Брейди, объединяющего рядовых, не входящих в правительство депутатов-консерваторов. Он имеет право запустить процедуру, если 15% от всех тори в Палате общин (54) официально потребуют от лидера покинуть свой пост, что и произошло.
«Порог в 15% [депутатов], желающих организовать вотум доверия в отношении лидера партии, был преодолен. В соответствии с правилами, голосование пройдет между 18:00 и 20:00 (20:00- 22:00 мск — прим. ТАСС) сегодня, 6 июня», — говорится в заявлении Брейди. «Все голоса будут подсчитаны немедленно после этого», — сказал глава комитета, добавив, что о времени объявления итогового результата будет сообщено позднее.
Чтобы сохранить свой пост Джонсону понадобится поддержка простого большинства коллег по партии (180 и более), после чего он будет защищен от повторения аналогичного демарша в течение как минимум года. В случае поражения главы правительства партию ждут новые выборы лидера, на что отводится три месяца.
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