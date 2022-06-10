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Канцлер ФРГ Шольц потребовал от Сербии ввести санкции против России — Вучич

19:20 10.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер ФРГ Олаф Шольц потребовал от Сербии ввести санкции против Российской Федерации. Об этом президент Сербии Александар Вучич заявил в пятницу в ходе совместного обращения в Белграде с германским лидером.

«Канцлер Шольц очень ясно и остро потребовал от Республики Сербии присоединиться к санкциям против Российской Федерации», — сообщил Вучич.

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