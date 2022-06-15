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НОВОСТИ

Медведев поставил под вопрос существование Украины на карте мира через пару лет

11:00 15.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поставил под сомнение, что Украина будет существовать на карте мира через некоторое время.

В среду в своем телеграм-канале он рассказал, что видел сообщение, согласно которому Украина «по ленд-лизу хочет получить от своих заокеанских хозяев СПГ с оплатой поставки через 2 года», иначе предстоящей зимой «просто замерзнет».

«Только вопрос. А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира?» — заметил Медведев.

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