Новикомбанк финансами поддержит инвестиционные проекты Магаданской области
18:52 16.06.2022
Представители Новикомбанка и правительства Магаданской области на Петербургском международном экономическом форуме заключили соглашение о сотрудничестве. Новикомбанк, который является опорным банком госкорпорации «Ростех», примет участие в реализации инвестпроектов в Магаданской области, обеспечит обслуживанием крупные промышленные предприятия и субъекты малого и среднего предпринимательства. Ожидается, что партнерские отношения сторон помогут решить приоритетные задачи социально-экономического развития Магаданской области и укрепить экономический и промышленный потенциал региона.
«Совместные усилия бизнеса, местных органов власти и финансовых институтов – ключевой фактор эффективного развития регионов, причём равноценное значение имеет поддержка как промышленных предприятий, так и проектов, повышающих качество жизни граждан, – говорит председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева. – Ранее Новикомбанк предоставил льготное финансирование для строительства центра высокотехнологичной медицинской помощи в Магадане, а подписанное сегодня соглашение направлено на поддержку промышленных предприятий и обеспечение предпринимателей современными банковскими услугами».
У сторон уже есть опыт успешного сотрудничества. Взаимодействие Новикомбанка, администрации области и Уральского оптико-механического завода (УОМЗ) холдинга «Швабе», (входит в госкорпорацию «Ростех»), в Магадане позволило начать строительство центра по акушерству, неонатологии и охране репродуктивного здоровья в рамках нацпроектов «Демография» и «Здравоохранение».
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