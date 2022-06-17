Россия не должна сама покидать международные организации - Кудрин

22:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

России сейчас не стоит выходить из международных организаций. Такое мнение выразил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в пятницу в интервью телеканалу РБК на площадке Петербургского международного экономического форума.

«В отношении участия России в международных организациях. Да, зачастую как-то Россия не удовлетворена отношением. Или там даже есть приостановка наших членств, но мы не должны сами бросаться из этих организаций», — сказал он.