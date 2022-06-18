Игорь Сечин: Британская BP - все еще крупнейший частный акционер «Роснефти»

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Британская компания BP все еще остается крупнейшим частным акционером «Роснефти» с долей 19,75%, даже несмотря на заявления о безоговорочном уходе из РФ, заявил главный исполнительный директор российского нефтяного мейджора Игорь Сечин на Петербургском международном экономическом форуме. В своем докладе «Новый мировой энергорынок: крестовый поход против российской нефти и где «Ноев Ковчег»?» Сечин отметил, что BP также все еще владеет долями в крупных совместных проектах компаний, таких как «Таас-Юрях», «Харампурнефтегаз» и «Ермак Нефтегаз».

Как считает глава «Роснефти», все это свидетельствует о желании BP переждать сложную геополитическую ситуацию и остаться действующим участником российской компании без потерь. Как говорит Сечин, подобная позиция характерна и для других западных мейджоров. При этом объявление о выходе BP для «Роснефти» было неожиданностью и с учетом успешного тридцатилетнего партнерства это действие было не обоснованным и не продиктовано коммерческими интересами британской компании и ее акционеров.

Нужно отметить, что российский бизнес принес ВР 36 млрд долл. доходов с 2003 года при лишь 10 млрд долл. суммарных инвестиций. «При этом даже на фоне ареста российских золотовалютных резервов и экспроприации зарубежных активов «Газпрома» Россия не создает препятствий для продолжения деятельности иностранных компаний, например, в отношении дивидендов, направляемых в адрес компании BP», - заявил Сечин.

Как отмечает глава «Роснефти», единственное ограничение, введенное российскими регуляторами – зачисление средств на специальные счета, что и будет сделано после собрания акционеров. Причем сумма составит цифру с девятью нулями в валюте, заявил Игорь Сечин, отметив: «Вместе с тем, мы рассчитываем, что в случае попыток экспроприации российской собственности симметричные меры в отношении активов иностранных компаний в России будут предложены российским правительством».