Для экономии газа к зиме ФРГ будет больше использовать угольные электростанции

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Германии ищет дальнейшие пути экономии газа и заполнения подземных газохранилищ (ПХГ), это предполагается сделать в том числе за счет более активного использования угольных электростанций. Об этом сообщило в воскресенье агентство ДПА, в распоряжении которого оказался доклад Минэкономики на эту тему.



«Потребление газа следует сокращать и дальше. Вместо этого следует закачивать больше газа в ПХГ, в противном случае зимой будет нехватка», — приводит агентство выдержки из доклада. «Нужно сделать все необходимое, чтобы летом и осенью максимально возможно заполнить хранилища», — заявил министр экономики Роберт Хабек.



Законопроект о более активном использовании угольных электростанций планируется принять 8 июля, говорится в сообщении.





