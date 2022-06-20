Дания присоединилась к оборонной политике ЕС — Боррель
11:05 20.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дания объявила о присоединении к оборонной политике Евросоюза. Об этом сообщил в понедельник глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на встречу глав МИД ЕС в Люксембурге.
«Министры сегодня отпразднуют присоединение Дании к европейской оборонной политике. Дания официально уведомила нас об этом», — сказал он.
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