Дания присоединилась к оборонной политике ЕС — Боррель

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дания объявила о присоединении к оборонной политике Евросоюза. Об этом сообщил в понедельник глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на встречу глав МИД ЕС в Люксембурге.

«Министры сегодня отпразднуют присоединение Дании к европейской оборонной политике. Дания официально уведомила нас об этом», — сказал он.