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НОВОСТИ

Дания присоединилась к оборонной политике ЕС — Боррель

11:05 20.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дания объявила о присоединении к оборонной политике Евросоюза. Об этом сообщил в понедельник глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на встречу глав МИД ЕС в Люксембурге.

«Министры сегодня отпразднуют присоединение Дании к европейской оборонной политике. Дания официально уведомила нас об этом», — сказал он.

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