Совет ЕС продлил на год санкции против Крыма

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет ЕС продлил на 12 месяцев санкции в отношении Крыма и Севастополя, изначально введенные в июне 2014 года в рамках стратегии сообщества по непризнанию вхождения полуострова в состав России. Соответствующее заявление этот орган опубликовал в понедельник.

«Совет ЕС принял решение продлить на год санкции против Крыма и Севастополя», — говорится в документе.