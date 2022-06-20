Временная поверенная в делах Литвы в РФ была вызвана в МИД России
17:00 20.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
МИД России вызвал временную поверенную в делах Литвы в РФ Виргинию Умбрасене, ей заявлен решительный протест в связи с запретом Вильнюса на железнодорожный транзит ряда грузов через территорию республики в Калининградскую область. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.
«20 июня в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Литвы Виргиния Умбрасене, — указали в дипведомстве. — Главе дипмиссии заявлен решительный протест в связи с введенным Вильнюсом без предварительного уведомления российской стороны запретом на железнодорожный транзит большой номенклатуры грузов через территорию Литвы в Калининградскую область».
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