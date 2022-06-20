0
0
63
НОВОСТИ

Временная поверенная в делах Литвы в РФ была вызвана в МИД России

17:00 20.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД России вызвал временную поверенную в делах Литвы в РФ Виргинию Умбрасене, ей заявлен решительный протест в связи с запретом Вильнюса на железнодорожный транзит ряда грузов через территорию республики в Калининградскую область. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.

«20 июня в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Литвы Виргиния Умбрасене, — указали в дипведомстве. — Главе дипмиссии заявлен решительный протест в связи с введенным Вильнюсом без предварительного уведомления российской стороны запретом на железнодорожный транзит большой номенклатуры грузов через территорию Литвы в Калининградскую область».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:32 20.06.2022
Финляндия откроет границы для туристов, включая российских, с 30 июня
0
62
17:17 20.06.2022
Сбер начислил 2000 бонусных рублей тем, кто получил выплаты на детей
0
83
17:12 20.06.2022
Путин поручил расширить программу льготной семейной ипотеки
0
91
16:38 20.06.2022
Более 5,4 тыс. медработников Подмосковья получают компенсацию аренды жилья
0
128
16:32 20.06.2022
Украинским школам и вузам не нужны «тяжелые» произведения русской литературы — замминистра
0
166
16:12 20.06.2022
ВС Украины за прошедшую неделю обстреляли Донецк 291 раз, погибли 12 человек
0
158
16:00 20.06.2022
Госдолг России в 2022–2024 гг. не превысит 16% ВВП — проект Минфина
0
192
15:32 20.06.2022
В педвузах выделено более 3 тыс. мест по квоте для детей военнослужащих — Минпросвещения
0
202
15:12 20.06.2022
На 86-м году жизни умер народный артист СССР Регимантас Адомайтис
0
253
15:00 20.06.2022
Дефицит бюджета РФ в 2022 г составит 1,2% ВВП, в 2023 г. — 1,1% ВВП — проект Минфина
0
257

Возврат к списку