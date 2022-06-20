Временная поверенная в делах Литвы в РФ была вызвана в МИД России

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД России вызвал временную поверенную в делах Литвы в РФ Виргинию Умбрасене, ей заявлен решительный протест в связи с запретом Вильнюса на железнодорожный транзит ряда грузов через территорию республики в Калининградскую область. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.

«20 июня в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Литвы Виргиния Умбрасене, — указали в дипведомстве. — Главе дипмиссии заявлен решительный протест в связи с введенным Вильнюсом без предварительного уведомления российской стороны запретом на железнодорожный транзит большой номенклатуры грузов через территорию Литвы в Калининградскую область».