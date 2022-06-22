Четыре человека погибли при детонации снаряда в воинской части под Владимиром
14:32 22.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Четыре человека погибли, один пострадал в результате детонации снаряда на складе боеприпасов в воинской части в поселке Барсово Владимирской области. Об этом сообщил ТАСС представитель отделения скорой помощи Киржачской районной больницы.
«Четверо погибших, один пострадавший в воинской части в Барсово. Среди погибших трое военнослужащих, один работник склада», — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о последствиях детонации снаряда на складе воинской части.
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