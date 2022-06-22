Госдеп заинтересован в работе посольств в США в Москве и РФ в Вашингтоне - Прайс

22:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США заинтересованы в поддержании связей с Россией и продолжении работы посольств. Об этом заявил в среду на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, комментируя сообщение российского МИД о том, что Вашингтон отказался принять спецборт РФ для вывоза дипломатов.

Прайс утверждал, что это предмет продолжающегося дипломатического разговора и заявление МИД РФ якобы не отражает правильно ситуацию.

«Мы заинтересованы в том, чтобы посольство США в Москве работало. Мы также заинтересованы в сохранении возможности посольства России работать в Вашингтоне, — сказал он. — Мы считаем, что линии связи, диалог особенно важны в период напряженности».