09:20 Источник: Известия

Польша продолжает использовать российский газ на фоне утверждений о якобы энергетической независимости страны от РФ. Об этом в среду, 22 июня, рассказал сенатор Алексей Пушков.



«В Варшаве заявили, что способны выжить без российского газа. Забыли добавить, что Польша закупает российский газ реверсом из Германии. В общем, выжить вроде могут, но предпочитают закупать», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день полномочный представитель польского правительства по энергетической инфраструктуре Петр Наимский сообщил, что страна готова «пережить» отсутствие поставок газа из РФ в Европу благодаря заполненным на 100% газовым хранилищам. Известия

