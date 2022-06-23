Польша продолжает покупать газ из России через реверс - Пушков
09:20 23.06.2022 Источник: Известия
Польша продолжает использовать российский газ на фоне утверждений о якобы энергетической независимости страны от РФ. Об этом в среду, 22 июня, рассказал сенатор Алексей Пушков.
«В Варшаве заявили, что способны выжить без российского газа. Забыли добавить, что Польша закупает российский газ реверсом из Германии. В общем, выжить вроде могут, но предпочитают закупать», — написал он в своем Telegram-канале.
Ранее в этот день полномочный представитель польского правительства по энергетической инфраструктуре Петр Наимский сообщил, что страна готова «пережить» отсутствие поставок газа из РФ в Европу благодаря заполненным на 100% газовым хранилищам. Известия
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