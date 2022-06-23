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Руководству ЕС стоит «снизить градус в головах», чтобы не страдало население — Володин

09:32 23.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководству Евросоюза было бы правильно «снизить градус» своих высказываний вместо того, чтобы советовать европейцам снижать температуру при отоплении жилья. Такое мнение в четверг высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что снижение температуры при отоплении жилья на два градуса в Европе позволит заместить поставки газа по трубопроводу «Северный поток».

«Правильно руководству Евросоюза, включая Урсулу, снизить градус в своих головах, чтобы из-за них не страдали граждане европейских стран», — написал Володин в своем телеграм-канале.

Спикер Госдумы добавил, что к существующим сегодня температурам по Цельсию, Кельвину и Фаренгейту «в Европе скоро появится новая шкала — по Урсуле».

«По Урсуле, европейцы должны снизить температуру еще на десяток градусов, отказавшись от газопроводов украинского коридора, „Турецкого потока“, нефтепровода „Дружба“. И еще на градус, перестав закупать уголь из России», — отметил Володин.

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