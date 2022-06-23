Кабмин поддержал законопроект, разрешающий отрицательные ставки на валютные вклады юрлиц

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство России поддержало законопроект, позволяющий банкам устанавливать отрицательные ставки на валютные вклады юридических лиц. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ, выступившего разработчиком документа.

«Новое право позволит банкам, по сути, вводить отрицательные ставки для валютных вкладов юридических лиц, устанавливая комиссию, превышающую проценты по депозиту. <…> Причем банки получат возможность вводить отрицательные ставки по валютным вкладам в отношении действующих депозитных договоров. Законопроект, подготовленный Минэкономразвития, был поддержан вчера на заседании правительства России», — говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что мера направлена на то, чтобы стимулировать бизнес избавляться от долларов и евро.