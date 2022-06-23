В ФРГ опасаются перекрытия РФ поставок по «Северному потоку» при техобслуживании — FT
10:05 23.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Официальные лица в Германии выразили опасения, что Россия якобы может «воспользоваться» ежегодным техническим обслуживанием газопровода «Северный поток», чтобы полностью перекрыть поставки газа в страну. Об этом со ссылкой на источники в четверг сообщила газета «Файнэншл таймс».
«Газпром» 14 июня сообщил, что был вынужден сократить поставки газа по «Северному потоку» по сравнению с планом из-за несвоевременного возврата газоперекачивающих агрегатов компанией Siemens («Сименс») после ремонта и выявленных технических неисправностей двигателей. Компания Siemens Energy («Сименс энерджи») утверждает, что одну из газовых турбин для «Северного потока» после починки пока невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России. Из-за этого по «Северному потоку» сейчас прокачивается 40% газа от максимальной мощности трубопровода. Это ставит под угрозу цель ФРГ максимально заполнить газохранилища к зиме.
Как отмечает «Файнэншл таймс», чиновники обеспокоены тем, что «Газпром» может прекратить экспорт газа по трубопроводу, пока «Северный поток» закрыт на ремонт. По их словам, это подорвет усилия Берлина в рамках заполнения хранилищ перед зимним отопительным сезоном, что повысит риск энергетического кризиса в ФРГ.
«Ситуация с поставками [газа] достаточно напряженная даже без прекращения поставок по „Северному потоку“, — констатировал один из источников издания.
Федеральное сетевое агентство Германии 13 июня информировало, что плановая ежегодная инспекция газопровода «Северный поток» назначена на 11 июля, она продлится до двух недель.
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