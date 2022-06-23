США могут проиграть новую холодную войну против РФ и Китая - Стиглиц

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты вступили в новую холодную войну против России и Китая и могут проиграть ее. Такое мнение высказал влиятельный американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике за 2001 год Джозеф Стиглиц в комментарии для портала Scheerpost, опубликованном в среду.

"Соединенные Штаты, похоже, вступили в новую холодную войну как с Китаем, так и с Россией. И то, что американские лидеры изображают ее противостоянием между демократией и авторитаризмом, не выдерживает критики, особенно в то время, когда те же самые лидеры активно обхаживают такого систематического нарушителя прав человека, как Саудовская Аравия. Подобное лицемерие наводит на мысль, что на карту поставлена, по крайней мере, отчасти глобальная гегемония, а не ценности", - считает Стиглиц, который ранее занимал пост главного экономиста Всемирного банка.

По его мнению, "США могут проиграть эту новую холодную войну". "Поскольку Соединенные Штаты, похоже, всерьез намерены противостоять Китаю в длительном соревновании за мировое господство, им лучше начать наводить порядок в собственном доме. Другие страны не захотят вступать в союз с державой, которая зиждется на все более неопределенных экономических, социальных и политических основах", - отметил бывший председатель Совета экономических консультантов при Белом доме.

Он напомнил, что в течение почти двух десятилетий после распада СССР США, "безусловно были номером один". "Но затем последовали катастрофически бессмысленные войны на Ближнем Востоке, финансовый крах 2008 года, рост неравенства, опиоидная эпидемия и другие кризисы, которые, казалось, поставили под сомнение превосходство американской экономической модели. Более того, между избранием Дональда Трампа [на пост президента США], попыткой переворота в Конгрессе, многочисленными случаями стрельбы со смертельными исходами, Республиканской партией, нацеленной на подавление избирателей, и ростом конспирологических культов, <...> существует более чем достаточно доказательств того, что некоторые аспекты американской политической и социальной жизни стали глубоко патологическими", - считает Стиглиц.