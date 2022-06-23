Отказ Болгарии от новой системы платежей за газ приведет к росту цен — МИД РФ
13:00 23.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Отказ Болгарии от предложенной Россией новой системы оплаты газа неизбежно приведет к росту цен для конечных потребителей. Об этом в интервью ТАСС заявил директор Четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.
«По сути, болгарам навязывают сомнительные дорогостоящие схемы, на которых станут зарабатывать американские корпорации и всякого рода посредники. Рост цен для конечных потребителей неизбежен, а безосновательно обвинить в использовании „газового оружия“ — как сейчас модно — норовят Россию», — указал он.
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