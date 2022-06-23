0
0
150
НОВОСТИ

Лондон запретил экспорт в РФ банкнот, продукции для морского сектора, нефтепереработки

13:05 23.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый запрет на экспорт ряда категорий продукции и технологических решений в РФ с 22 июня начал действовать в Великобритании. Как говорится в документе, опубликованном в четверг на сайте британского правительства, ограничения среди прочего касаются банкнот, «продукции и технологий» для морского сектора, сферы нефтепереработки, продукции, которая имеет отношение» к химическому и биологическому оружию».

«Запрет на экспорт в Россию или с целью использования в России банкнот, деноминированных в стерлингах или евро, а также запрет на предоставление, поставки таких банкнот лицам, связанным с Россией, и предоставление таких банкнот для их использования в России», — говорится в пояснительной записке для британских экспортеров.

Запрет касается также оказания сервисных, финансовых или брокерских услуг, связанных с указанными категориями товаров.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:32 23.06.2022
России придется пережить временные сложности с упаковкой товаров — Абрамченко
0
24
14:12 23.06.2022
В Москве выявили 246 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
68
14:00 23.06.2022
У РФ есть сведения о намерении Греции осуществить новые поставки вооружений Киеву
0
96
13:32 23.06.2022
Авиация, ракетные войска и артиллерия РФ уничтожили более 650 украинских националистов
0
135
13:20 23.06.2022
Минфин РФ выплатил в рублях купоны по евробондам с погашением в 2027 г. и в 2047 г.
0
170
13:00 23.06.2022
Отказ Болгарии от новой системы платежей за газ приведет к росту цен — МИД РФ
0
155
12:32 23.06.2022
Приговоренный в ДНР к смертной казни наемник Аслин позвонил матери и попрощался с ней
0
264
12:20 23.06.2022
Выходные 1 января и 8 января в 2023 году будут перенесены на 24 февраля и 8 мая
0
213
12:05 23.06.2022
В России за сутки выявили 3 166 случаев заражения коронавирусом
0
207
12:00 23.06.2022
У РФ имеется серьезная проблема в области обеспечения безопасности полетов - ICAO
0
304

Возврат к списку