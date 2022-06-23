Лондон запретил экспорт в РФ банкнот, продукции для морского сектора, нефтепереработки
13:05 23.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новый запрет на экспорт ряда категорий продукции и технологических решений в РФ с 22 июня начал действовать в Великобритании. Как говорится в документе, опубликованном в четверг на сайте британского правительства, ограничения среди прочего касаются банкнот, «продукции и технологий» для морского сектора, сферы нефтепереработки, продукции, которая имеет отношение» к химическому и биологическому оружию».
«Запрет на экспорт в Россию или с целью использования в России банкнот, деноминированных в стерлингах или евро, а также запрет на предоставление, поставки таких банкнот лицам, связанным с Россией, и предоставление таких банкнот для их использования в России», — говорится в пояснительной записке для британских экспортеров.
Запрет касается также оказания сервисных, финансовых или брокерских услуг, связанных с указанными категориями товаров.
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