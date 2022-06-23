В Москве выявили 246 случаев заражения коронавирусом за сутки
14:12 23.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 246 против 256 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в четверг.
Всего в столице с начала пандемии выявили 2 775 743 случая заражения.
Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 13 против 15 днем ранее, до 44 042. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 258, до 2 585 262.
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