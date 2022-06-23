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Суд над Медведчуком на западе Украины пройдет в закрытом режиме — СМИ

15:00 23.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд над украинским политиком Виктором Медведчуком, которого обвиняют в государственной измене и ряде других преступлений, пройдет в закрытом режиме во Львове. Такое решение принял судья Лычаковского районного суда Львова на подготовительном заседании в четверг, передает украинское издание «Граты».

В сообщении в телеграм-канале издания указано, что процесс над Медведчуком начался 15 июня. На подготовительном заседании в четверг судья Григорий Жовнир определил слушать дело Медведчука в закрытом режиме по ходатайствам как защиты, так и обвинения. По данным издания, сам политик просил провести процесс в закрытом режиме.

Он вместе с адвокатами участвует в процессе по видеосвязи из зала Апелляционного суда Киева. О таком формате ходатайствовала Служба безопасности Украины.

В деле Медведчука три эпизода. По первому его обвиняют в перерегистрации в Крыму по российскому законодательству предприятия «Новые проекты», занимающегося разработкой газового месторождения «Глубокая». По второму эпизоду политика обвиняют в передаче спецслужбам России секретных данных о «подразделении Вооруженных сил Украины», его личном составе и боевой подготовке. По версии следствия, он делал это через депутата украинского парламента Тараса Козака. По третьему эпизоду Медведчука обвиняют в «создании инфраструктуры влияния России на Украине через трудовых мигрантов», для этого якобы был использован проект «Проминь».

Медведчука также обвиняют в покушении на разграбление национальных ценностей на территории, которую украинские власти считают «оккупированной», и нарушении правил и обычаев войны. Политику, который ранее не признавал вину, грозит до 15 лет лишения свободы.

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