Католическая церковь Польши отвергла данные о планах поглотить Львовскую архиепископию

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польская католическая церковь назвала абсурдом информацию о том, что в Польше обсуждается вопрос о поглощении Львовской архиепископии Римско-католической церкви на Украине. С соответствующим заявлением выступил в четверг пресс-секретарь Конференции епископата Польши Лешек Генсяк, комментируя сообщение Службы внешней разведки (СВР) РФ.

«Абсурдность этой информации довольно очевидна, и даже сложно это комментировать», — приводит его слова Польское агентство печати. По словам Генсяка, «Костел может стать предметом политической игры, связанной с интересами той войны».

Как информировали в среду в СВР, в Конференции польских епископов — центральном органе управления католической церкви в Польше — всерьез обсуждается вопрос о поглощении Львовской архиепископии Римско-католической церкви на Украине.

В спецслужбе пояснили, что в практическом плане для этого предлагается «отредактировать» положения конкордата, заключенного между Варшавой и Ватиканом в 1993 году и ратифицированного сеймом в 1998 году. В частности, планируется внести в шестую статью этого договора поправки, призванные снять запрет на деятельность польских католиков за пределами Польши. Львовскому архиепископу в свою очередь намечается предоставить место в Конференции польских епископов.

Как заявил директор СВР Сергей Нарышкин, слова которого привели в пресс-бюро, «по поступающей информации, власти Польши последовательно воплощают в жизнь планы по присвоению западных областей Украины».