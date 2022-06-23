Католическая церковь Польши отвергла данные о планах поглотить Львовскую архиепископию
16:32 23.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Польская католическая церковь назвала абсурдом информацию о том, что в Польше обсуждается вопрос о поглощении Львовской архиепископии Римско-католической церкви на Украине. С соответствующим заявлением выступил в четверг пресс-секретарь Конференции епископата Польши Лешек Генсяк, комментируя сообщение Службы внешней разведки (СВР) РФ.
«Абсурдность этой информации довольно очевидна, и даже сложно это комментировать», — приводит его слова Польское агентство печати. По словам Генсяка, «Костел может стать предметом политической игры, связанной с интересами той войны».
Как информировали в среду в СВР, в Конференции польских епископов — центральном органе управления католической церкви в Польше — всерьез обсуждается вопрос о поглощении Львовской архиепископии Римско-католической церкви на Украине.
В спецслужбе пояснили, что в практическом плане для этого предлагается «отредактировать» положения конкордата, заключенного между Варшавой и Ватиканом в 1993 году и ратифицированного сеймом в 1998 году. В частности, планируется внести в шестую статью этого договора поправки, призванные снять запрет на деятельность польских католиков за пределами Польши. Львовскому архиепископу в свою очередь намечается предоставить место в Конференции польских епископов.
Как заявил директор СВР Сергей Нарышкин, слова которого привели в пресс-бюро, «по поступающей информации, власти Польши последовательно воплощают в жизнь планы по присвоению западных областей Украины».
НОВОСТИ
- 17:40 23.06.2022
- Польша поднимет на саммите ЕС вопрос безопасности Сувалкского коридора — премьер
- 17:12 23.06.2022
- ЕС не преодолел вето Болгарии на начало переговоров о вступлении Северной Македонии
- 17:00 23.06.2022
- К разоблачению Кима Филби привела неосторожная фраза Хрущева — ветеран СВР
- 16:15 23.06.2022
- Экспедиция «Роснефти» отправилась исследовать белую чайку
- 16:12 23.06.2022
- РФ расценит как разрыв отношений взыскания США и ЕС на дипломатические активы — Силуанов
- 16:00 23.06.2022
- Страны БРИКС должны вместе выступать против односторонних санкций — Си Цзиньпин
- 15:58 23.06.2022
- Эксперты дали советы по правильному использованию кредитной карты
- 15:32 23.06.2022
- Поставленные на Украину французские САУ «Цезарь» «пригодятся в хозяйстве» — Уралвагонзавод
- 15:12 23.06.2022
- Отношения между РФ и Японией находятся на минимально возможном уровне — Песков
- 15:00 23.06.2022
- Суд над Медведчуком на западе Украины пройдет в закрытом режиме — СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать