Боевики "Айдара" на заводе "Азот" в Северодонецке заявили о готовности сдаться - источник
09:00 24.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Боевики украинского националистического батальона "Айдар", занявшие химпредприятие "Азот" в Северодонецке, заявили, что готовы прекратить сопротивление и сдаться в случае прекращения огня и гарантиях безопасности гражданских лиц. Об этом в четверг корреспонденту ТАСС сообщил источник, близкий к Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР).
"Айдаровцы, засевшие на "Азоте", по имеющейся информации, выразили готовность прекратить сопротивление и сдаться", - рассказал в четверг собеседник ТАСС. По его словам, украинские националисты готовы сдаться, если ЛНР выполнит их требования. "Условия, которые они выдвигают: прекращение огня, безопасный выход с промзоны гражданских лиц, а потом и они якобы готовы сложить оружие и сдаться", - добавил собеседник.
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