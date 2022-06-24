РФ в ситуации с Калининградом надеется на лучшее, но готовится к худшему — Песков

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль не исключает, что Литва может отменить решение об ограничении транзита в Калининград. Однако, надеясь на лучшее, готовиться нужно к худшим вариантам, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Давайте не будем ничего исключать. Давайте будем надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. Что мы и делаем всегда», — сказал он в ответ на вопрос, допускает ли Москва пересмотр решения со стороны Вильнюса.