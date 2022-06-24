ФРГ придется прекратить работу ряда отраслей в случае нехватки газа — Минэкономики

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что в случае нехватки газа придется остановить работу ряда отраслей промышленности.

«Если газа не хватит, то определенные отрасли промышленности, которые нуждаются в газе, придется отключить. <…> Тогда все рыночно-экономические процессы прервутся. Для ряда отраслей это будет иметь катастрофический эффект», — сказал он в интервью изданию «Шпигель», опубликованном в пятницу.