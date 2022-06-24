Песков заверил, что Путин проведет ежегодную прямую линию «чуть позже»
10:00 24.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что идея проведения ежегодной прямой линии президента востребована, но мероприятие состоится «чуть позже». Об этом он сообщил, отвечая на вопрос ТАСС.
«Прямая линия — она будет обязательно. Она не забыта, более того — востребована», — сказал Песков. Тем не менее представитель Кремля отметил, что «сейчас очень много более важных мероприятий у президента». «Поэтому — чуть позже. Но это случится обязательно», — заверил он.
Ранее Песков говорил, что общение президента с россиянами в таком формате состоится не раньше июля. Тогда же он уточнил, что хотя точные сроки не определены, «рутинная подготовка ведется».
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