Белый дом признал, что не может сказать, когда Финляндию и Швецию примут в НАТО
11:00 24.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США сохраняют уверенность в том, что возражения Турции относительно присоединения Финляндии и Швеции к НАТО в конечном счете будут сняты, однако не в состоянии уточнить, когда именно это произойдет. Об этом заявил в четверг на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
«В настоящее время переговоры ведутся в трехстороннем формате: между Швецией, Финляндией и Турцией. Мы (Соединенные Штаты — прим. ТАСС) уверены, что они смогут прийти к этому (договоренности — прим. ТАСС), что они смогут преодолеть имеющиеся разногласия и что Швеция и Финляндия смогут присоединиться к альянсу. Когда именно, я не могу сказать. Эти консультации все еще продолжаются. Но мы уверены: они приведут к тому, что в альянсе будет 32 государства-участника», — сказал Кирби.
При этом он уточнил, что США на данном этапе не принимают участие в переговорах между Анкарой, Стокгольмом и Хельсинки.
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