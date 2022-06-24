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Войскам Украины приказано уйти из Северодонецка — глава подконтрольной Киеву администрации

11:20 24.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские войска получили приказ покинуть город Северодонецк, который является административным центром подконтрольной Киеву части Луганской области. Об этом заявил в пятницу в эфире украинского телеканала «Дом» Сергей Гайдай, глава подконтрольной украинской стороне Луганской областной администрации.

«К сожалению, да», — сказал Гайдай на вопрос, придется ли украинской стороне оставить Северодонецк. «Было принято такое решение», — добавил он. «И солдаты Вооруженных сил Украины, и Национальная гвардия получили уже команду отходить на новые позиции, на новые укрепленные районы», — заявил глава подконтрольной Киеву администрации Луганской области.

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