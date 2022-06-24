ФРГ находится в газовом кризисе, потребление газа требуется сократить — Минэкономики

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что страна находится в газовом кризисе, потребление газа требуется снизить везде, где возможно.

«Мы находимся в газовом кризисе <…>. Потребление газа надо сократить, где только возможно. В противном случае будет трудно», — сказал он в интервью изданию «Шпигель», опубликованном в пятницу.