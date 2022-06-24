В России за сутки выявили 3 154 случая заражения коронавирусом
12:00 24.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 3 154, летальных исходов из-за ковида — на 65. Об этом сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Днем ранее в стране зарегистрировали 3 166 случаев заражения и 68 смертей, всего с начала пандемии — 18 412 805 и 380 776 соответственно.
Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 3 225 против 3 517 днем ранее, до 17 839 346.
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