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В России за сутки выявили 3 154 случая заражения коронавирусом

12:00 24.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 3 154, летальных исходов из-за ковида — на 65. Об этом сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 3 166 случаев заражения и 68 смертей, всего с начала пандемии — 18 412 805 и 380 776 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 3 225 против 3 517 днем ранее, до 17 839 346.

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