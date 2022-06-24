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Президент Молдавии заявила, что готова заплатить любую политическую цену для членства в ЕС

12:32 24.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что действующие власти республики готовы заплатить любую политическую цену для членства в ЕС.

«Мы готовы заплатить любую политическую цену для реализации этого проекта. Наша задача — сделать все, чтобы граждане могли жить в мире и стабильности, в стране, которая развивается и движется вперед. Место Республики Молдова — в европейской семье», — сказала президент в ходе брифинга в пятницу.

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