Президент Молдавии заявила, что готова заплатить любую политическую цену для членства в ЕС

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что действующие власти республики готовы заплатить любую политическую цену для членства в ЕС.

«Мы готовы заплатить любую политическую цену для реализации этого проекта. Наша задача — сделать все, чтобы граждане могли жить в мире и стабильности, в стране, которая развивается и движется вперед. Место Республики Молдова — в европейской семье», — сказала президент в ходе брифинга в пятницу.