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НОВОСТИ

В Москве выявили 240 случаев заражения коронавирусом за сутки

13:00 24.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 240 против 246 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в пятницу.

Всего в столице с начала пандемии выявили 2 775 983 случая заражения.

Число умерших из-за ковида в городе возросло на 15 против 13 днем ранее, до 44 057. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 221, до 2 585 483.

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