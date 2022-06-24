В Москве выявили 240 случаев заражения коронавирусом за сутки
13:00 24.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 240 против 246 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в пятницу.
Всего в столице с начала пандемии выявили 2 775 983 случая заражения.
Число умерших из-за ковида в городе возросло на 15 против 13 днем ранее, до 44 057. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 221, до 2 585 483.
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