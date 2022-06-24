В России могут ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете — МВД

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уголовная ответственность за пропаганду наркотических средств в интернете в ближайшее время может быть введена в России. Об этом сообщил в пятницу первый замначальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК) МВД России генерал-майор полиции Кирилл Смуров.

«В соответствии с поручением президента сейчас заканчивается работа, и надеемся, что достаточно серьезным шагом в противодействии прежде всего в вопросах предупреждения и отвращения от этого направления противоправной деятельности, связанного с распространением информации о наркотиках, должно стать установление уголовной ответственности за пропаганду наркотических средств в Сети интернет», — сказал он на пресс-конференции.