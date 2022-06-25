Пакистан получил от Китая поддержку в размере 15 млрд юаней
09:25 25.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Я с удовольствием сообщаю, что кредит от Китайского консорциума в размере 15 млрд юаней (около 2,3 млрд долларов США) сегодня (24 июня — прим. ТАСС) был зачислен на счет в Государственном банке Пакистана, что повысило наши валютные резервы», — написал глава Минфина.
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