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Пакистан получил от Китая поддержку в размере 15 млрд юаней

09:25 25.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государственный банк Пакистана вечером в пятницу подтвердил получение от Китайского консорциума банков кредита в размере 15 млрд юаней (около 2,3 млрд долларов США). Об этом сообщил министр финансов и доходов исламской республики Мифтах Исмаил на своей странице в «Твиттере».

«Я с удовольствием сообщаю, что кредит от Китайского консорциума в размере 15 млрд юаней (около 2,3 млрд долларов США) сегодня (24 июня — прим. ТАСС) был зачислен на счет в Государственном банке Пакистана, что повысило наши валютные резервы», — написал глава Минфина.

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