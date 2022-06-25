Полный пакет помощи Украине согласуют на саммите НАТО - Столтенберг

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государства — члены НАТО на саммите альянса в испанской столице согласуют полный пакет помощи Украине. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в опубликованном в субботу интервью испанской газете «Паис».



«Мадридский саммит является решающим и преобразующим для НАТО, — сказал он. — Это будет исторический саммит по многим причинам». «Это будет историческое событие прежде всего потому, что 30 союзников собираются в разгар крупнейшего кризиса безопасности в Европе с окончания Второй мировой войны», — отметил генсек альянса.



По его словам, в ходе саммита будет принято много важных решений. «Будет утверждена новая стратегическая концепция, которая является путеводителем для будущего нашего альянса, — пояснил Столтенберг. — Мы согласуем крупнейшее преобразование нашей коллективной обороны со времен окончания холодной войны, с увеличением [численности] войск, готовностью к быстрому реагированию и большим количеством оборудования наготове. И мы согласуем полный пакет помощи Украине».



