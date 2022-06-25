Полный пакет помощи Украине согласуют на саммите НАТО - Столтенберг
11:00 25.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мадридский саммит является решающим и преобразующим для НАТО, — сказал он. — Это будет исторический саммит по многим причинам». «Это будет историческое событие прежде всего потому, что 30 союзников собираются в разгар крупнейшего кризиса безопасности в Европе с окончания Второй мировой войны», — отметил генсек альянса.
По его словам, в ходе саммита будет принято много важных решений. «Будет утверждена новая стратегическая концепция, которая является путеводителем для будущего нашего альянса, — пояснил Столтенберг. — Мы согласуем крупнейшее преобразование нашей коллективной обороны со времен окончания холодной войны, с увеличением [численности] войск, готовностью к быстрому реагированию и большим количеством оборудования наготове. И мы согласуем полный пакет помощи Украине».
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