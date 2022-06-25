После ограничений в США во Франции право на аборты хотят вписать в конституцию

13:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правящая во Франции партия «Ренессанс» подготовит законопроект о закреплении в конституции страны права на аборты после того, как Верховный суд США отменил федеральные гарантии права на прерывание беременности. Об этом заявила в субботу председатель фракции партии в Национальном собрании (нижней палате парламента) республики Орор Берже.



«Это ужасное решение для женщин. Каждые девять минут в мире умирает женщина из-за проведенного в небезопасных условиях аборта. Мы должны принять меры во Франции, чтобы завтра не было отклонений, которые могли бы произойти. Именно по этой причине с сегодняшнего дня мы вместе с моей фракцией собираемся предложить конституционный законопроект, чтобы включить уважение к аборту в нашу конституцию», — сказала глава фракции в эфире радио «Франс энтер».



