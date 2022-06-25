После ограничений в США во Франции право на аборты хотят вписать в конституцию
13:30 25.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Это ужасное решение для женщин. Каждые девять минут в мире умирает женщина из-за проведенного в небезопасных условиях аборта. Мы должны принять меры во Франции, чтобы завтра не было отклонений, которые могли бы произойти. Именно по этой причине с сегодняшнего дня мы вместе с моей фракцией собираемся предложить конституционный законопроект, чтобы включить уважение к аборту в нашу конституцию», — сказала глава фракции в эфире радио «Франс энтер».
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