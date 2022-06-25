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В Санкт-Петербурге в празднике «Алые паруса» участвовали более 1,2 млн человек

13:40 25.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 1,2 млн человек приняли участие в празднике выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге, правонарушений не допущено. Об этом сообщила журналистам в субботу официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ночь на 25 июня в Санкт-Петербурге прошел Всероссийский праздник выпускников школ «Алые паруса». В разных районах города проведены концерты, а завершением праздника стало традиционное пиротехническое шоу на Неве.

«В них приняло участие в общей сложности 1,2 миллиона человек, в том числе около 65 тысяч выпускников школ. Правонарушений и происшествий не зарегистрировано», — отметила Волк.

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