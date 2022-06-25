В преддверии саммита G7 в окрестностях Эльмау закроются все рестораны и магазины

15:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Многочисленные магазины и рестораны закрываются на туристическом курорте на Цугшпитце в окрестностях замка Эльмау рядом с городом Гармиш-Партенкирхен (федеральная земля Бавария) на юге Германии в преддверии саммита лидеров стран Группы семи (G7), который пройдет там 26–28 июня. Об этом в субботу сообщило агентство ДПА.



По его информации, некоторые бары уже прекратили работу в субботу, за день до начала саммита, и закрыли свои площадки на свежем воздухе. Во многих магазинах, а также в отделениях банков были размещены объявления о закрытии на время саммита, который должен продлиться с воскресенья по вторник. В отличие от последней встречи «большой семерки» в Эльмау семь лет назад, сейчас там нет больших заграждений или баррикад.



«На этот раз мы полагаемся на полицию», — приводит агентство ДПА слова одного из владельцев местного сувенирного магазина. Однако аукционный дом, специализирующийся на классических автомобилях, пустил в ход более тяжелую артиллерию. Перед ним были размещены транспортные контейнеры для защиты старых машин.



