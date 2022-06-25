Из-за инфляции швейцарцам посоветовали экономить

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Швейцарии Иньяцио Кассис предупредил сограждан о том, что инфляция и рост цен на энергию, связанные в том числе с ситуацией на Украине, могут потребовать от них большей бережливости. В интервью, опубликованном в субботу в газете «Либерте», он назвал отопление, поездки и продовольствие среди статей расходов, на которых придется экономить.



«Мы сталкиваемся с несколькими кризисами в одно и то же время, и я думаю, что в ближайшие месяцы мы будем много заниматься инфляцией», — сказал Кассис, назвав «рост цен на горючее и энергию» следствием конфликта на Украине. «Мы должны, видимо, вести несколько более бережливый образ жизни, и у нас должно войти в привычку экономить на отоплении, поездках и продовольствии», — добавил он.



