Из-за инфляции швейцарцам посоветовали экономить
17:40 25.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы сталкиваемся с несколькими кризисами в одно и то же время, и я думаю, что в ближайшие месяцы мы будем много заниматься инфляцией», — сказал Кассис, назвав «рост цен на горючее и энергию» следствием конфликта на Украине. «Мы должны, видимо, вести несколько более бережливый образ жизни, и у нас должно войти в привычку экономить на отоплении, поездках и продовольствии», — добавил он.
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