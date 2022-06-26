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НОВОСТИ

Служи о том, что Путин выступит в ближайшее время с неким экстренным заилением, в Кремле опровергли

09:00 26.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг предположения, распространяемые рядом телеграм-каналов, о том, что глава государства Владимир Путин прибыл вечером в субботу в Кремль, чтобы якобы сделать некое экстренное заявление.

«Нет. Это не так», — сказал представитель Кремля в воскресенье, отвечая на просьбу ТАСС прокомментировать такие сообщения.

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