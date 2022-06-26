Служи о том, что Путин выступит в ближайшее время с неким экстренным заилением, в Кремле опровергли
09:00 26.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Нет. Это не так», — сказал представитель Кремля в воскресенье, отвечая на просьбу ТАСС прокомментировать такие сообщения.
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