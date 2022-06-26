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Патриарх Кирилл рассказал как христиане Запада продают храмы мусульманам

19:34 26.06.2022 Источник: НГ Религии

Патриарх Кирилл освятил в воскресенье новый кафедральный собор в Геленджике и произнес проповедь, в которой в очередной раз противопоставил «благословенную Богом Россию» и «обезбоженный Запад». «Сегодня христианские храмы там, на просвещенном Западе, закрываются или перепрофилируются, - сказал глава РПЦ. - Например, в мечети, поскольку мусульманские общины хранят веру, и им нужны места для молитвы; вот тамошние христиане и продают мусульманам свои храмы». Любопытно, что патриарх, обычно тонко чувствующий исторический контекст, здесь проявил неделикатность: все-таки территория Кубани была отвоевана Российской империей у мусульман, и в результате некоторые кавказские народы исчезли или ушли с этой земли.

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