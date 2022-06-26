Патриарх Кирилл рассказал как христиане Запада продают храмы мусульманам
19:34 26.06.2022 Источник: НГ Религии
НОВОСТИ
- 17:35 26.06.2022
- Иран запустил в космос ракету-носитель в научных целях - СМИ
- 17:07 26.06.2022
- В новой концепции НАТО Байден обещает "категоричные формулировки по Китаю"
- 14:36 26.06.2022
- Макрон и Джонсон считают, что сейчас существует возможность переломить ситуацию в пользу Украины
- 13:03 26.06.2022
- Сильными ливнями в Сочи повреждено около сотни домов
- 11:00 26.06.2022
- Энергетические компании Франции призвали потребителей к "сознательности" в расходе энергии
- 10:25 26.06.2022
- Четыре страны вводят запрет на приобретение российского золота
- 09:41 26.06.2022
- Компании из Италии и Японии не спешат сворачивать свою деятельность в России - опрос
- 09:36 26.06.2022
- В Москве в воскресенье воздух может прогреться до +32С
- 09:30 26.06.2022
- Трамп: США больше не великая страна, это - страна упадка
- 09:15 26.06.2022
- Литва не собирается идти на уступки по калининградскому транзиту - Науседа
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать