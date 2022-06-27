США поставят на Украину системы ПРО средней и большой дальности — CNN
09:32 27.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты готовы поставить на Украину системы противоракетной обороны (ПРО) средней и большой дальности. Об этом сообщила в воскресенье со ссылкой на источники телекомпания Си-эн-эн.
По ее сведениям, в течение недели Вашингтон объявит о том, что закупил соответствующие продвинутые системы класса «земля — воздух» и передаст их Киеву. Помимо этого, ожидается публикация информации о поставках контрбатарейных радаров и дополнительных артиллерийских снарядов.
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