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НОВОСТИ

США поставят на Украину системы ПРО средней и большой дальности — CNN

09:32 27.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты готовы поставить на Украину системы противоракетной обороны (ПРО) средней и большой дальности. Об этом сообщила в воскресенье со ссылкой на источники телекомпания Си-эн-эн.

По ее сведениям, в течение недели Вашингтон объявит о том, что закупил соответствующие продвинутые системы класса «земля — воздух» и передаст их Киеву. Помимо этого, ожидается публикация информации о поставках контрбатарейных радаров и дополнительных артиллерийских снарядов.

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