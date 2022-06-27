Утверждения о дефолте РФ неправомерны, платеж в валюте был совершен еще в мае — Песков
13:00 27.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о неправомерности утверждений о дефолте России по внешним обязательствам, так как соответствующий платеж в валюте был совершен в мае этого года.
«Эти утверждения о дефолте в данном случае абсолютно неправомерны, потому что еще в мае в валюте необходимый платеж был совершен, а тот факт, что Euroclear удержал эти деньги, не довел их до получателя, — это уже не наши проблемы», — сказал представитель Кремля журналистам в понедельник.
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