Любые попытки использовать замороженные резервы РФ означают прямое их воровство — Песков

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Попытки Запада использовать замороженные резервы России будут означать прямое воровство этих средств. Об этом журналистам в понедельник заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Наша позиция хорошо известна: они заблокированы незаконно. Любые попытки каким-либо образом использовать эти резервы также будут незаконны и, по сути говоря, будут означать прямое воровство», — сказал он.