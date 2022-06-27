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Любые попытки использовать замороженные резервы РФ означают прямое их воровство — Песков

14:12 27.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Попытки Запада использовать замороженные резервы России будут означать прямое воровство этих средств. Об этом журналистам в понедельник заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Наша позиция хорошо известна: они заблокированы незаконно. Любые попытки каким-либо образом использовать эти резервы также будут незаконны и, по сути говоря, будут означать прямое воровство», — сказал он.

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